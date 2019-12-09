Испытания подлодки "Князь Владимир" успешно завершены

О завершении испытаний подводной лодки "Князь Владимир" официально заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Теперь атомная подлодка будет передана на производственное объединение "Севмаш" для проработки возникших по ходу испытаний замечаний. Рахманов выразил надежду, что подлодка встанет в строй в самое ближайшее время.

Напомним, ранее заявлялось, что "Князь Владимир" попадёт в Северный флот ВМФ России "под новогоднюю ёлочку".

На прошлой неделе также имели место ходовые испытания другой атомной подлодки, "Казань", сообщает "Правда.Ру". Её ввод в строй в итоге был перенесён на следующий год.