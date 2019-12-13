Американский беспилотник опять пролетел у границ России

Разведывательный беспилотник США провёл полёт поблизости от границ Крыма в пятницу, 13 декабря.

Речь идёт об аппарате RQ-4A Global Hawk, который после вылета с американской базы на Сицилии около трёх часов летал вблизи российских границ, причём сблизился с ними на минимальное расстояние в 34 километра.

Постоянная активность иностранных дронов

Это далеко не первый полёт Global Hawk, как и других американских дронов, у границ Российской Федерации за последнее время. За 10 дней такие полёты предпринимались как минимум четыре раза, напоминает "Правда.Ру", а всего за последнюю неделю, по данным официального издания российской армии "Красная звезда", в непосредственной близости от границ страны зафиксирован 21 аппарат-разведчик иностранных государств. При этом ни одного нарушения воздушных границ России за это время не произошло благодаря бдительности перехватчиков.