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Источник Правда.Ру

Американские беспилотники - разведчики курсировали у границ РФ

Силовые структуры » Министерство обороны

В Балтийском регионе силам противовоздушной обороны в минувшие сутки было неспокойно. Беспилотные летательные аппараты более 8 часов на высоте 16 тысяч метров курсировали вдоль границ России.

ВВС США в очередной раз направило свои беспилотники в разведывательные полеты. По данным российских военных, 2 аппарата вылетели 2 декабря с базы Сигонела, которая располагается на острове Сицилия, в Италии.

Один дрон — RQ-4A Global Hawk, имеющий позывной FORTE10, за 12 часов непрерывного полеты дважды пролетел рядом с границей Ленинградской и Псковской областей. Другой — позывным FIXER10 — в течение 8 часов курсировал над нейтральными водами Балтийского моря, "рассматривая" северо-западную границу Калининградской области.

Как говорят российские военные, иностранные, чаще всего НАТО-вские, беспилотные разведчики у российских границ, появляются в приграничной зоне нередко. Больше всего интереса вызывают Крым и Балтика.

Минобороны России неоднократно призывало Пентагон прекратить провокационные полеты, однако действия все призывы не возымели. Как стало известно вчера, Министерством обороны принято решение "закрыть" воздушное пространство страны радиолокационным щитом. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.

Темы сша дрон граница разведчик минобороны беспилотник
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