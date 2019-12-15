В Севастополе затонул плавучий док с подводной лодкой

В ночь на 15 декабря в Южной бухте Севастополя произошел инцидент. Затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой. Об этом сообщили ТАСС несколько источников в оборонно-промышленном комплексе.

Один из источников указал, что затонувшие объекты не принадлежали к структурам Черноморского военного флота. Министерство обороны России и Черноморский флот пока не подтвердили информацию. О пострадавших также не сообщалось.

Напомним, несколько дней назад произошел пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов". Ликвидация возгорания происходила около суток. Погибли два человека, еще 14 получили травмы разной степени тяжести.