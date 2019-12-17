В Средиземном море Россия и Сирии начали совместные военные учения

Совместные российско-сирийские военные учения начались сегодня в Средиземном море.

Информацию об этом распространила пресс-служба российской базы "Тартус". А позже подтвердили в Минобороны.

Как говорится в сообщении военных, место для проведения учений было выбрано, исходя из того, что "Тартус" — основной пункт снабжения российской группировки в Сирии, и поэтому надо постоянно поддерживать и саму базу, и экипажи кораблей, и береговые отряды в боевой готовности.

Во время совместных учений, российские корабли и ракетные катера, а также сирийские тральщики и самолеты, базирующиеся на авиабазе "Хмеймим", не только отработают совместное маневрирование и тактичные эпизоды, но и вместе проведут артиллерийские стрельбы.

"На берегу будут отработаны приемы борьбы с беспилотниками и незаконными вооруженными формированиями. А потом будут тренировки локализации и ликвидации последствий применения оружия по объектам в порту Тартус",

— рассказал контр-адмирал Александр Юлдашев, руководящий учениями.