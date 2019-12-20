Американские СМИ показали, как США отвечают на "русскую угрозу" в Сирии

Американский канал NBC выпустил 20 декабря эксклюзивный репортаж об американском ответе на "российскую агрессию" в Сирии.

По мнению американских журналистов, Российская Федерация на Среднем Востоке "вернулась, чтобы мстить". Недавние совместные военно-морские учения Сирии и России они рассматривают как угрожающие действия. Заявление Владимира Путина во время вчерашней пресс-конференции о развитии российских вооружённых сил NBC также воспринял как зловещий намёк.

И присутствие в регионе авианосца "Harry S. Truman" должно дать русским понять, что США следит за их активностью очень пристально, считает телеканал. Над авианосцем наблюдение ведут американские военные самолёты. Они ищут российские атомные подлодки — "хорошо вооружённые и всё лучше прячущиеся", по мнению NBC.

"Я не знаю, какое послание мы несём, но оно явно не о мире и процветании", — признался член экипажа одного из этих самолётов.

Джеймс Фогго, командующий ВМС США в Европе и Африке, заявил интервью, что существует риск, что Россия "будет вести себя плохо, но мы этого не позволим".