Госдеп США объявил о возобновлении военной подготовки пакистанцев

Администрация Трампа одобрила возобновление участия Пакистана в американской программе военной подготовки более чем через год после того, как она была приостановлена.

Вб этом сообщил Госдепартамент США в четверг. Решение возобновить участие Исламабада в международной программе военного образования и подготовки кадров (IMET), которая уже более десяти лет является одной из основ американо-пакистанских военных связей, подчеркивает потепление отношений, последовавшее за встречами в этом году между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Пакистана Имраном Ханом .

В январе 2018 Трамп неожиданно приказал приостановить программу военной помощи Пакистану, чтоб вынудить партнёра активнее бороться с исламскими боевиками на своей территории. Решение вызвало шок и у американских, и у пакистанских военных специалистов.

Программа в целом остаётся закрытой, но, пояснили в Госдепе, решение Трампа в 2018 году санкционировало "отдельные исключения для программ, относящихся к жизненно важным интересам национальной безопасности США". Решение о восстановлении пакистанского участия в IMET было одним из таких исключений.

Перезапуск программы, однако, подлежит утверждению Конгрессом. Пока его реакции на новость не последовало.