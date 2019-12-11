Америка временно прекратила готовить курсантов из Саудовской Аравии

Обучение всех курсантов из Саудовской Аравии в США прервано на неопределённый период. Так Пентагон отреагировал на атаку на военно-морской базе во Флориде, совершённую уроженцем этой страны.

Этот запрет коснётся более чем 850 студентов, проходящих сейчас военную подготовку в Соединённых Штатах. В дальнейшем, как заявил замминистра обороны США Дэвид Норквист, правила безопасности относительно иностранных курсантов будут пересмотрены, и изменения коснутся их всех (а это свыше пяти тысяч человек).

При этом руководству отдельных подразделений предоставлена свобода применять дополнительные меры безопасности по собственному усмотрению.

Официально в Пентагоне также отметили, что за время сотрудничества с Саудовской Аравией около 28 тысяч курсантов оттуда прошли подготовку в США "без серьёзных инцидентов".

"Мы планируем провести кратковременную инспекцию программы [сотрудничества], чтоб отреагировать на возможные недочёты", — добавил официальный представитель.

Напомним, в минувшую пятницу 21-летний Мохаммед аль-Шамрани, лётчик из Саудовской Аравии, устроил стрельбу на военно-морской базе "Пенсакола" во Флориде, где проходил обучение. В соцсетях он писал о ненависти к США и свободе.