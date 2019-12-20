США планируют создать запас магнитодв для ракет и истребителей

Американские военные планируют накопить редкоземельные магниты, используемые в ракетах Javelin и истребителях F-35.

Речь идёт о неодимовых магнитах (NdFeB). По данным агентства Reuters, Соединённые Штаты ищут возможность эффективно хранить полугодовой запас магнитов на протяжении, по меньшей мере, 30 месяцев. Это попытка ослабить контроль Китая над сектором редкоземельных металлов, который тот эффективно использует в торговых войнах с США.

При этом проект не предлагает финансовую поддержку для производства магнитов NdFeB, что, по мнению отраслевых аналитиков и руководителей, является недальновидным шагом Пентагона.

"Мы надеялись, что стратегический акцент будет сделан на реальном стимулировании внутреннего производственного потенциала", — заявил Питер Афьюни из Urban Mining Co, частной компании, создающей производство редкоземельных магнитов в Техасе.

Китай и Япония являются крупнейшими в мире производителями магнитов NdFeB. Ни один из специализированных магнитов не производится в Соединенных Штатах, хотя именно в Америке их изобрели в начале 80-х годов.