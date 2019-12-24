Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Талибы убили 15 человек при нападении на афганский блокпост

Силовые структуры » Министерство обороны

Боевики движения "Талибан"* устроили засаду на правительственном контрольно-пропускном пункте в провинции Балх на севере Афганистана, убив по меньшей мере 15 силовиков, заявили во вторник местные власти.

Несмотря на зимнее затишье в боевых действиях из-за обильных снегопадов в горах, где талибы обычно отдыхают и перегруппировываются перед своим ежегодным весенним наступлением, нападения на уязвимые контрольно-пропускные пункты безопасности продолжаются по всей стране.

Каковы реальные потери?

Мохаммад Юсуф, губернатор округа Давлатабад, где произошел инцидент, сообщил, что десятки талибов-повстанцев нацелились на контрольно-пропускной пункт, который совместно обслуживали афганские солдаты и агенты разведки, убив 15 человек.

В заявлении Министерства обороны Афганистана говорится, что погибли семь военнослужащих. Министерство, как правило, не предоставляет точных данных о своих потерях, понесенных в ходе боевых действий с движением "Талибан"*.

Талибы уже взяли на себя ответственность за атаку и заявили, что по меньшей мере 20 членов сил безопасности были убиты, шесть ранены и четверо захвачены в плен. Талибы часто раздувают цифры потерь, которые они наносят афганским правительственным войскам.

Поскольку в этом году потери афганских сил безопасности возросли, правительство отказалось от сотен контрольно-пропускных пунктов в изолированных районах, которые действовали как магнит для нападений талибов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об успешной серии операций, проведённых афганскими властями против боевиков.

*организация запрещена в России

Темы талибан афганистан
Актуальная аналитика
Семья
Эйнштейн водил домой женщин, не стесняясь жены
Новости Украины
Украинцы не нашли аргументов против Крымского моста
Силовые структуры
Судьбоносные отступления в истории сражений
Новости Все >
Песков: пострадавшие в теракте в Беслане проходят реабилитацию
Разбившийся Су-57 в Хабаровском крае успели застраховать
СБР не может гарантировать участие Логинова в Олимпиаде
Мощная магнитная буря накроет планету 25 декабря
Истончение шельфа льда Антарктиды ведет к изменению уровня моря
Кадыров рассказал о проблемах с фанатами "Ахмата"
Новый год на "Роза Хутор" отметят яркой развлекательной программой
В Кремле высказались об идее отменить НДФЛ для малоимущих
Россия может обойти санкции США против "Северного потока-2"
Тело связанной женщины с пакетом на голове нашли в Москве
Последние материалы
Кадыров рассказал о проблемах с фанатами "Ахмата"
Новый год на "Роза Хутор" отметят яркой развлекательной программой
В Кремле высказались об идее отменить НДФЛ для малоимущих
Россия может обойти санкции США против "Северного потока-2"
Тело связанной женщины с пакетом на голове нашли в Москве
Бизнесмен из Сибири продает целый поселок с жителями
Фигуристка Загорски рассказала о жизни в России
Эйнштейн водил домой женщин, не стесняясь жены
Эксперт: пенсию более 50 тысяч рублей в России заработать можно
Американский ракетный эсминец пришвартовался в Одессе
Популярное
Формула небес
Прогноз на 2020 год: Лев, Дева, Весы, Скорпион

Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.

Прогноз на 2020 год: Лев, Дева, Весы, Скорпион
Ростовской области грозит экологическая катастрофа из-за Донбасса
Бывший СССР
Ростовской области грозит экологическая катастрофа из-за Донбасса
Общество
"Ты что, пил?": Путин рассказал, что ему ночью позвонил Ротенберг
Общество
На Ямале работы лишилась журналистка, задавшая вопрос Путину
Соломон Соловьев Рики Мартин, который нашел себя - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Тотальная украинизация: отменить нельзя внедрять Руслан Веснянко Любовь Степушова Топ-10 лучших экономических проектов России 2019 года Любовь Степушова
Комментарии
Миллер рассказал о новом газовом контракте с Украиной
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Эксперт: пенсию более 50 тысяч рублей в России заработать можно
Миллер рассказал о новом газовом контракте с Украиной
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Эксперт: пенсию более 50 тысяч рублей в России заработать можно
Бизнесмен из Сибири продает целый поселок с жителями
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Сенат США определил условия для снятия санкций с России
Сенат США определил условия для снятия санкций с России
Украинцы не нашли аргументов против Крымского моста
Ургант: Если ворвались люди в масках, значит, наступил праздник
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Миллер рассказал о новом газовом контракте с Украиной
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Социолог: WADA ударило в спину Донбасса
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ