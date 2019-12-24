Талибы убили 15 человек при нападении на афганский блокпост

Боевики движения "Талибан"* устроили засаду на правительственном контрольно-пропускном пункте в провинции Балх на севере Афганистана, убив по меньшей мере 15 силовиков, заявили во вторник местные власти.

Несмотря на зимнее затишье в боевых действиях из-за обильных снегопадов в горах, где талибы обычно отдыхают и перегруппировываются перед своим ежегодным весенним наступлением, нападения на уязвимые контрольно-пропускные пункты безопасности продолжаются по всей стране.

Каковы реальные потери?

Мохаммад Юсуф, губернатор округа Давлатабад, где произошел инцидент, сообщил, что десятки талибов-повстанцев нацелились на контрольно-пропускной пункт, который совместно обслуживали афганские солдаты и агенты разведки, убив 15 человек.

В заявлении Министерства обороны Афганистана говорится, что погибли семь военнослужащих. Министерство, как правило, не предоставляет точных данных о своих потерях, понесенных в ходе боевых действий с движением "Талибан"*.

Талибы уже взяли на себя ответственность за атаку и заявили, что по меньшей мере 20 членов сил безопасности были убиты, шесть ранены и четверо захвачены в плен. Талибы часто раздувают цифры потерь, которые они наносят афганским правительственным войскам.

Поскольку в этом году потери афганских сил безопасности возросли, правительство отказалось от сотен контрольно-пропускных пунктов в изолированных районах, которые действовали как магнит для нападений талибов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об успешной серии операций, проведённых афганскими властями против боевиков.

*организация запрещена в России