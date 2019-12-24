За последние сутки в Афганистане было ликвидировано свыше 100 боевиков, заявили в афганском Министерстве обороны.
Как сообщила пресс-служба министерства, в понедельник в 15 разных провинциях Афганистана были проведены 18 антитеррористических боевых операций. В итоге боевики потеряли 109 человек убитыми, 45 террористов получили ранения, а пятерых властям удалось арестовать.
Ранее "Правда.Ру" сообщала об убитом в понедельник в Афганистане американце. Во вторник стали известны подробности: первый сержант ВДВ Майкл Гоббл скончался от ранений, полученных накануне в провинции Кундуз, предположительно, при взрыве заложенной у дороги бомбы.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.