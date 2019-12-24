Более сотни террористов уничтожено в Афганистане за сутки

За последние сутки в Афганистане было ликвидировано свыше 100 боевиков, заявили в афганском Министерстве обороны.

Как сообщила пресс-служба министерства, в понедельник в 15 разных провинциях Афганистана были проведены 18 антитеррористических боевых операций. В итоге боевики потеряли 109 человек убитыми, 45 террористов получили ранения, а пятерых властям удалось арестовать.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об убитом в понедельник в Афганистане американце. Во вторник стали известны подробности: первый сержант ВДВ Майкл Гоббл скончался от ранений, полученных накануне в провинции Кундуз, предположительно, при взрыве заложенной у дороги бомбы.