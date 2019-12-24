Школьный учитель из Обнинска был задержан за торговлю наркотиками. Против 26-летнего преподавателя физкультуры возбуждено уголовное дело. Ранее его задержали прямо на рабочем месте.
Согласно обвинению, учитель вместе с подельником разместил в указанном месте "закладку", которую позже извлекли сотрудники полиции. Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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