Школьный преподаватель нашел подработку наркодилером. Его задержали

Школьный учитель из Обнинска был задержан за торговлю наркотиками. Против 26-летнего преподавателя физкультуры возбуждено уголовное дело. Ранее его задержали прямо на рабочем месте.

Согласно обвинению, учитель вместе с подельником разместил в указанном месте "закладку", которую позже извлекли сотрудники полиции. Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.