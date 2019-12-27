Британский флот в Рождество направил в Ла-Манш корабль для наблюдения за российским судном. Российский корабль вошел в территориальный воды Великобритании, сообщает Independent.
Сообщается, что в пролив направили корабль Tyne, который базируется в Портсмуте. Он оставался в море на Рождество для наблюдения за российским судном.
Как пишет Independent, российское судно представляло собой корабль класса "Смольный". Он был построен в 70-е гг. XX века и использовался как учебное судно для 30 экипажей и 300 курсантов.
Министр обороны Бен Уоллес выразил благодарность экипажу корабля, которые "в канун Рождества помогали защищать наши моря".
Ранее сообщалось, что на Западе России предрекли "будущее без авиакрейсеров".
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