Британия направила корабль следить за российским судном

Британский флот в Рождество направил в Ла-Манш корабль для наблюдения за российским судном. Российский корабль вошел в территориальный воды Великобритании, сообщает Independent.

Сообщается, что в пролив направили корабль Tyne, который базируется в Портсмуте. Он оставался в море на Рождество для наблюдения за российским судном.

Как пишет Independent, российское судно представляло собой корабль класса "Смольный". Он был построен в 70-е гг. XX века и использовался как учебное судно для 30 экипажей и 300 курсантов.

Министр обороны Бен Уоллес выразил благодарность экипажу корабля, которые "в канун Рождества помогали защищать наши моря".

Ранее сообщалось, что на Западе России предрекли "будущее без авиакрейсеров".