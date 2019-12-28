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Источник Правда.Ру

Гражданский из США погиб при обстреле иракской военной базы

Силовые структуры » Министерство обороны

Несколько ракет было выпущено неизвестными по американской военной базе под городком Киркук. Гражданский специалист из США погиб при обстреле.

Также несколько человек из персонала базы получили ранения, сообщили официальные представители военной коалиции под предводительством США. Ранения предположительно незначительные, и скоро пострадавшие смогут вернуться в строй.

На данный момент ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение. Соединённые Штаты подозревают, что за обстрелом стояла группировка "Катаиб Хезболла", шиитские боевики, активно действующие в Ираке и Сирии.

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