Американцы нашли в Ираке иранские ракеты

Иран хранил свои баллистические ракеты на территории Ирака. Такую информацию распространили американские СМИ со ссылкой на источники в разведке и Пентагоне.

Боевики-шииты, окопавшиеся в Ираке близ иранской границы, якобы скрывали ракеты, сообщает The New York Times. Как добавляет канал CNN, американские разведслужбы серьёзно озабочены возможностью применения этих ракет против сил США иракскими боевиками, которых тайно поддерживает Тегеран.

В последнее время, отмечают СМИ, атаки шиитов стали более активными, а ракеты, применяемые при этом, мощнее, чем раньше.

Напомним, президент Дональд Трамп недавно заявлял, что война США с Ираном — крайний, но возможный вариант.