Глава иракских боевиков пообещал отомстить США за авиаудары

Один из лидеров иракских боевиков пообещал жестокий ответ на американские авиаудары в Ираке и Сирии, в которых погибло по меньшей мере 25 вооружённых повстанцев.

Американские военные в воскресенье нанесли авиаудары по поддерживаемой Ираном ополченческой группировке "Катаиб Хезболла" в ответ на убийство американского гражданского служащего в результате ракетного обстрела иракской военной базы, заявили официальные лица.

Иракские источники безопасности и ополчения сообщили, что по меньшей мере 25 боевиков были убиты и не менее 55 ранены после трех авиаударов США в Ираке.

"Кровь мучеников не будет напрасной, и наш ответ американским силам в Ираке будет очень жестким", — заявил старший командующий Джамаль Джафар Ибрагими, известный под своим военным псевдонимом Абу Махди аль-Мохандес.

Мохандес является старшим командиром иракских "Народных мобилизационных сил" ("Хашд аш-Шааби"). Он также является одним из самых могущественных союзников Ирана в Ираке и ранее возглавлял "Катаиб Хезболла", которую также основал. ﻿