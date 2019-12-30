Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Боевики в Афганистане убили 14 человек после заявлений о перемирии

Силовые структуры » Министерство обороны

Боевики нанесли удар по проправительственному комплексу на севере Афганистана ранним утром в понедельник, убив 14 членов афганских сил безопасности, сообщил местный чиновник. Ответственность за нападение быстро взяли на себя талибы.

Нападение произошло вопреки тому, что официальные представители талибов сообщили Associated Press всего несколькими часами ранее, что временное общенациональное прекращение огня было согласовано среди их лидеров. Было неясно, когда вступит в силу перемирие.

Результаты атаки

Из 14 погибших в результате предрассветного нападения в провинции Джаузджан 13 были членами проправительственного ополчения, а один — полицейским, сообщил пресс-секретарь губернатора Абдул Маруф Азер.

Еще пятеро ополченцев были ранены, а двое числятся пропавшими без вести, сообщает Азер. Он сказал, что подкрепление позже прибыло на место атаки, и сейчас район вновь под контролем правительства.

Между тем американские военные в своем ежедневном отчете о ночных военных операциях с афганскими войсками заявили, что 30 боевиков движения "Талибан" (организация запрещена в РФ) были убиты по всей стране, а несколько других повстанцев задержаны.

Темы талибан война в афганистане
Актуальная аналитика
Мир. Новости мира
Евгений Федоров: дураков в мире нет, дурак - кто так считает
Психотерапия
Что снится людям перед смертью
Новости Украины
Эксперт назвал компромисс, при котором ЛДНР войдут в состав Украины
Новости Все >
В 2019 году Иерусалим стал самым привлекательным городом для туристов
Долги по зарплате в РФ увеличились более чем на 10% в ноябре
На Украине назвали обмен пленными прихотью Кремля
Депутат из Кировской области, возможно, охотился на собак
В Росстате сообщили о росте пенсий в ноябре
США назвали Гитлера и Сталина сообщниками в развязывании войны
Россия почти не испытывала дефицита с лекарствами в 2019 году
Подземные толчки сотрясли нефтеперерабатывающий завод в Иране
Рыбная диета не спасала инуитов от развития атеросклероза
На Маврикий приостановили полеты из-за приближающегося урагана
Последние материалы
Долги по зарплате в РФ увеличились более чем на 10% в ноябре
На Украине назвали обмен пленными прихотью Кремля
Депутат из Кировской области, возможно, охотился на собак
В Росстате сообщили о росте пенсий в ноябре
США назвали Гитлера и Сталина сообщниками в развязывании войны
Россия почти не испытывала дефицита с лекарствами в 2019 году
Что снится людям перед смертью
Подземные толчки сотрясли нефтеперерабатывающий завод в Иране
Рыбная диета не спасала инуитов от развития атеросклероза
Эксперт назвал компромисс, при котором ЛДНР войдут в состав Украины
Популярное
Культура
Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.

Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"
Почему Мясников ушел из "Уральских пельменей"
Российский шоу-бизнес
Почему Мясников ушел из "Уральских пельменей"
Шоу-бизнес
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Силовые структуры
Сирийцы рассказали о драке российских и американских солдат
Соломон Соловьев Рожденные 30 декабря - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер 2019: наиболее значительные открытия в археологии Игорь Буккер Константин Кузнецов Руаль Амундсен — безумец, покоривший Южный полюс Константин Кузнецов
Комментарии
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
США назвали Гитлера и Сталина сообщниками в развязывании войны
Армения поверила в антироссийские мифы
Армения поверила в антироссийские мифы
В России определили количество бедных граждан
США назвали Гитлера и Сталина сообщниками в развязывании войны
Выборы 2024 будут по схеме: "Медведев-2 плюс Путин - лидер нации"
На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Лукашенко: НАТО не потерпит посягательств на белорусский суверенитет
В России определили количество бедных граждан
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Главный итог 2019 года: народ в России сосредотачивается
Лукашенко: НАТО не потерпит посягательств на белорусский суверенитет
Миллер рассказал о новом газовом контракте с Украиной
На Украине заявили о подписании мирового соглашения с "Газпромом"
Соцсети отреагировали на спор Водонаева-Охлобыстин о детях-рабах в России
Скворцова: продолжительность жизни в России выросла
На Украине заявили о подписании мирового соглашения с "Газпромом"
В состав риса, кроме витаминов и минералов, входит мышьяк
Шнуров высмеял артистов "голубых огоньков"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ