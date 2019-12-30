Боевики в Афганистане убили 14 человек после заявлений о перемирии

Боевики нанесли удар по проправительственному комплексу на севере Афганистана ранним утром в понедельник, убив 14 членов афганских сил безопасности, сообщил местный чиновник. Ответственность за нападение быстро взяли на себя талибы.

Нападение произошло вопреки тому, что официальные представители талибов сообщили Associated Press всего несколькими часами ранее, что временное общенациональное прекращение огня было согласовано среди их лидеров. Было неясно, когда вступит в силу перемирие.

Результаты атаки

Из 14 погибших в результате предрассветного нападения в провинции Джаузджан 13 были членами проправительственного ополчения, а один — полицейским, сообщил пресс-секретарь губернатора Абдул Маруф Азер.

Еще пятеро ополченцев были ранены, а двое числятся пропавшими без вести, сообщает Азер. Он сказал, что подкрепление позже прибыло на место атаки, и сейчас район вновь под контролем правительства.

Между тем американские военные в своем ежедневном отчете о ночных военных операциях с афганскими войсками заявили, что 30 боевиков движения "Талибан" (организация запрещена в РФ) были убиты по всей стране, а несколько других повстанцев задержаны.