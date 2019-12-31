Американские полицейские гордятся табличками, которые отняли у нищих

Начальник полиции из США извинился за "бесчувственный" пост в "Facebook", в котором два офицера держали "коллаж" из знаков, используемых бездомными для попрошайничества.

Офицеры в Мобиле, штат Алабама, использовали это фото как рождественское поздравление.

Начальник полиции сказал, что не оправдывает попршайничество. Тем не менее отдел полиции Мобиле не намерен "высмеивать тех, кто остался без жилья".

На фотографии два офицера держали различные картонные таблички, склеенные вместе, с надписями вроде "Остался без дома, помогите!" и "Стараюсь выжить. Любая мелочь поможет. Благослови вас Бог".

"Хочу пожелать всем в 4-м участке Счастливого Рождества, особенно нашему капитану", — гласил сопровождающий фото текст. — "Надеюсь, вам понравится наше бездомное одеяло! С уважением, патруль попрошаек."

Один из пользователей Facebook перепостил оригинальный пост с сообщением: "представьте, что вы гордитесь тем, что терроризируете самых уязвимых людей в обществе".

Репост вызвал тысячи гневных комментариев, некоторые из которых призывали уволить офицеров.

После этого городской отдел полиции принёс публичные извинения.

Ранее во Флориде начали служебное расследование против полицейской, велевшей коллеге изображать расизм, напоминает "Правда.Ру".