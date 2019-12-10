Капитан полиции Пенни Фелпс велела своему помощнику притвориться расистом, чтобы обмануть преступника. В итоге её отстранили от дела, и в отношении женщины ведётся внутреннее расследование.
Ситуация имела место в 2017 году в ходе расследования убийства в трейлерном парке. Шериф в ее подчинении остановил подозреваемого в соучастии чернокожего, чтобы снять у него отпечатки пальцев и сделать фото. Так как полиция не хотела, чтобы тот знал, что находится под подозрением, Фелпс велела подчинённому изобразить "злобного старика", который остановил чернокожего только из-за расизма.
"Просто будь эдаким неонацистом, пристающим к чёрному на велике", — сказала она.
Сохранившаяся запись этого разговора и стала поводом для разбирательства. Адвокат другого подозреваемого в том убийстве обнаружила её и использовала как доказательство, что её клиента притесняли в ходе следственных действий. Многие официальные лица сочли неэтичным поддержание стереотипа о распространённости расизма среди полицейских, хотя в целом уместная хитрость при взаимодействии с подозреваемыми приветствуется.
Официально служебное расследование не завершено и выводов в отношении Фелпс не было сделано. Тем не менее её уже отстранили от руководящей должности. Сама Пенни Фелпс не имеет право комментировать ситуацию до окончания разбирательства.
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