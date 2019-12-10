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Полицейскую из Флориды отстранили от дела за совет изображать расиста

Силовые структуры » МВД

Капитан полиции Пенни Фелпс велела своему помощнику притвориться расистом, чтобы обмануть преступника. В итоге её отстранили от дела, и в отношении женщины ведётся внутреннее расследование.

Ситуация имела место в 2017 году в ходе расследования убийства в трейлерном парке. Шериф в ее подчинении остановил подозреваемого в соучастии чернокожего, чтобы снять у него отпечатки пальцев и сделать фото. Так как полиция не хотела, чтобы тот знал, что находится под подозрением, Фелпс велела подчинённому изобразить "злобного старика", который остановил чернокожего только из-за расизма.

"Просто будь эдаким неонацистом, пристающим к чёрному на велике", — сказала она.

Сохранившаяся запись этого разговора и стала поводом для разбирательства. Адвокат другого подозреваемого в том убийстве обнаружила её и использовала как доказательство, что её клиента притесняли в ходе следственных действий. Многие официальные лица сочли неэтичным поддержание стереотипа о распространённости расизма среди полицейских, хотя в целом уместная хитрость при взаимодействии с подозреваемыми приветствуется.

Официально служебное расследование не завершено и выводов в отношении Фелпс не было сделано. Тем не менее её уже отстранили от руководящей должности. Сама Пенни Фелпс не имеет право комментировать ситуацию до окончания разбирательства.

Темы шериф расизм флорида неонацист пенни фелпс капитан полиции американская полиция
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