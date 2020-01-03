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Источник Правда.Ру

Эксперт оценил место РФ в рейтинге стран с лучшей морской пехотой

Силовые структуры

Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал рейтинг американского журнал The National Interest, согласно которому российская морская пехота вошла в пятерку лучших в мире.

По словам эксперта, нужно помнить о том, что первые позиции в этом рейтинге занимают США, а уже за ними идут все остальные. США за счет российской морской пехоты хотят поднять авторитет своих морских пехотинцев.

Литовский отметил, что у российской морской пехоты опыт значительно больше, чем у американской.

Эксперт отметила, что 61-я отдельная бригада морской пехоты расположена в поселке Спутник на Кольском полуострове. Они тренируются в суровых климатических условиях. Американцы в таких условиях не тренируются. Уровень подготовки российской морской пехоты находится на очень высоком уровне.

 

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