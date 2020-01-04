Атомную субмарину "Князь Владимир" передадут ВМФ в 2020 год

В декабре 2019 года завершились государственные испытания подводного крейсера "Князь Владимир". В ходе испытания были обнаружены некоторые недостатки. Чтобы их устранить, нужно время. В связи с этим корабль будет сдан в 2020 году.

Не исключено, что перед сдачей Военно-морской флоту РФ будут новые выходы "Князя Владимира".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что испытания подлодки "Князь Владимир" успешно завершены.