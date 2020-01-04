В декабре 2019 года завершились государственные испытания подводного крейсера "Князь Владимир". В ходе испытания были обнаружены некоторые недостатки. Чтобы их устранить, нужно время. В связи с этим корабль будет сдан в 2020 году.
Не исключено, что перед сдачей Военно-морской флоту РФ будут новые выходы "Князя Владимира".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что испытания подлодки "Князь Владимир" успешно завершены.
После вердикта ВАДА об отстранении России в международных турнирах, спортивная общественность сразу же подняла шум. Еще большую шумиху подняли иностранные СМИ, которые в целом посчитали решение ВАДА нелепым.