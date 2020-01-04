Эксперт раскрыл принципы использования ядерной кнопки

Ветеран Ракетных войск стратегического назначения, член президиума "Офицеров России" Юрий Чмутин рассказал о принципах использования красной кнопки. Ни у кого из посторонних нет доступа к ключу-шифру. Решение о необходимости использования ядерного оружия принимает Владимир Путин, сообщает "Московский комсомолец".

Президент РФ отдает приказ главкому Ракетных войск стратегического назначения, а тот - подчиненным.

Случайный пуск ракет невозможен

Также эксперт уточнил, что учебные пуски ракет не являются причиной атомной войны, так как страны всегда информируют друг друга о проведении учений.

Чмутин отметил, что самое главное, чтобы политики, у которых есть доступ к "кнопке" помнили о своей огромной личной ответственности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны.