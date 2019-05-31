Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны

США, а вслед за ними и Россия выходят из важнейших договоров по контролю за гонкой вооружений, механизмы ограничения и контроля за вооружением распадаются, а новых на горизонте нет. Это очень тревожная ситуация, особенно когда есть такие сателлиты США в Европе, как Румыния и Польша.



Видео: Путин пообещал быстрый и эффективный ответ на выход США из договора РСМД / Новости от 24.10.2018 22:39

"Хайли-лайкли" выруливает к войне

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Это произошло на следующий день после того, директор Агентства военной разведки США, генерал-лейтенант Роберт Эшли заявил, что Россия может нарушать запрет на испытания ядерных вооружений малой мощности на площадке в Арктике. Москва, "вероятно, не придерживается" правил признанного Договора о всеобъемлющем запрещении испытаний (ДВЗЯИ), сказал генерал.

Что же, вероятно, очередное "хайли-лайкли" подтолкнуло президента России на то, чтобы придать своим намерениям выйти из ДРСМД силу закона. Напомним, что ДРСМД подписан Советским Союзом и США 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Он применяется к развернутым и неразвернутым ракетам наземного базирования средней (1000-5000 километров) и малой дальности действия (500-1000 километров). Эти системы были разработаны главным образом для театра военных действий в Европе. Непредсказуемые траектории и короткое время подлета до цели (семь-десять минут) затрудняли их обнаружение и увеличивали вероятность ядерной войны.

Поэтому европейские страны считали уничтожение этих ракет чрезвычайно полезным для региональной безопасности, хотя Москве и Вашингтону было запрещено размещать эти ракеты в любой точке мира, а не только в Европе. США неоднократно обвиняли Россию в нарушении соглашения, но Москва отвергла все обвинения и, в свою очередь, выразила недовольство по поводу несоблюдения этого договора Вашингтоном. 1 февраля текущего года президент США объявил о приостановлении обязательств по ДРСМД. Вашингтон заявил, что намерен выйти из договора через шесть месяцев, если Россия не ликвидирует свою крылатую ракету 9М729.

Россия отстаивает позицию, что эта ракета не попадает под договор, на эту тему состоялась специальная презентация ракеты минобороны РФ. Не найдя понимания в США, Владимир Путин объявил, что Москва также приостанавливает действие соглашения. Он попросил минобороны и МИД воздерживаться от начала переговоров с Вашингтоном по этому вопросу и подчеркнул, что США должны продемонстрировать готовность к равному и предметному диалогу. Путин подписал указ о приостановлении соблюдения Москвой договора 4 марта и теперь намерен придать указу силу закона.

Так ли страшна китайская угроза?

Дональд Трамп в качестве дополнительных причин для выхода из ДРСМД выдвигает китайскую угрозу. Якобы у Китая уже есть РСМД и они нацелены на союзников США — Японию и Южную Корею. "Они [китайцы] вкладывают все больше и больше денег в разработку вооружений, включая ядерное оружие. Некоторые страны НАТО считают целесообразным вовлекать Китай в новую систему контроля над вооружениями", — поддерживает Трампа генсек НАТО Йенс Столтенберг. Но Китай для США — это только предлог. Его ракеты средней дальности не представляют непосредственной опасности для Соединенных Штатов. Вопрос защиты союзников — это вопрос менее значимый, чем поддержание хороший отношений с ядерной державой. Если же США все же хотят включить третью сторону в ДРСМД, то необходимо ли для этого расторгнуть сделку с Россией? Или, может быть, лучше ее сохранить?

Вероятно, выход США (официально объявит о решении в августе) и России из ДРСМД уже нельзя отменить. Каковы его военные и дипломатические последствия?

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Так как Евросоюз высказался против выхода, а США даже не посоветовались с союзниками, то выход США из договора приведет к дальнейшему расколу внутри НАТО в очень непростое время для трансатлантических отношений. Кроме того, некоторые страны ЕС, вероятно, захотят разместить у себя американские крылатые ракеты. Польша, страны Прибалтики мало прислушиваются в вопросах американской военной помощи к Франции и Германии. Поэтому будет наблюдаться раскол и внутри ЕС.

Новой сделки в трехстороннем формате не будет: Китай — против, потому что 80 процентов его ракетного арсенала — это РСМД наземного базирования и в них вложены большие инвестиции и большие планы. Поэтому усилится гонка вооружений в Азии и, соответственно, увеличится вероятность там ракетной войны. Судя по озвученному выше замечанию о "возможном" нарушении Россией ДВЗЯИ, Трамп может не продлить и договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), его вторая версия завершается в 2020 году.

Наконец, ликвидация ДРСМД вновь откроет вопросы о взаимосвязи между тактическими и стратегическими системами ядерного оружия, которые были решены в течение 30 лет путем ликвидации наземных ракет средней дальности. Это означает, что системы ПРО США в мире перейдут на защиту РСМД и будут увязаны с системами Patriot.

Мнение экспертов

Как сказал "Правде.Ру" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, заявление начальника военной разведки Эшли о том, что Россия якобы скрытно проводит испытание боеголовок малой мощности — это "начало нового витка различных претензий по отношению к России". Крылатые ракеты способны нести боезаряд малой мощности, пояснил "Правде.Ру" эксперт, поэтому "нужно обвинить Россию заранее, чтобы провести свои испытания".

Кроме того, после выхода из ДРСМД США будут развивать проект "Advanced Hypersonic Weapon" — баллистической ракеты с гиперзвуковой боеголовкой средней дальности. Алексей Леонков уверен, что Россия до конца этого года разработает свои ракеты этого класса на управляемом гиперзвуке. "Баллистическая ракета средней дальности пойдет на основе таких проектов, как "Искандер" и "Кинжал", ее скорость и маневренность будет выше, чем у американцев. Крылатые ракеты будут также развиваться, скорее всего, на такого же рода технологиях", — отметил в интервью "Правде.Ру" Алесей Леонков.

По его мнению, "это будет холодный душ для таких стран, как Румыния и Польша, которые разместили у себя позиционное районное ПРО, которое будет покрывать позиции американских ракет средней дальности". Власти этих стран готовы делать ради Америки все что угодно, в том числе "нажать на пресловутую красную кнопку ядерной войны", отметил для "Правды.Ру" Алексей Леонков.

Позиция американцев — "повышать ставки на переговорах, для того чтобы выторговать себе более выгодное соглашение по ядерному оружию — СНВ III. Американцы пытаются от тактики переговоров перейти к тактике так называемой "ядерной дубинки", но это не пройдет по отношению к России и Китаю, заметил в интервью "Правде.Ру" эксперт. Мало того, это очень опасно и может привести к ядерной войне в Европе, которая, как полагают в США, их не затронет, но они в этом глубоко ошибаются, сделал вывод для "Правды.Ру" Алексей Леонков.

Как сказал "Правде.Ру" директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, новый законопроект дает свободу России действовать в зависимости от ситуации, в частности, разрабатывать новые виды вооружения. Но, с другой стороны, дает возможность приостановить все эти работы в связи с необходимостью поддерживать баланс сил.

Соединенные Штаты выходили из этого договора, имея в виду Китай, продолжил для "Правды.Ру" эксперт. Но, по мнению американиста, заключение другого договора с участием Китая — это ситуация с очень отдаленной перспективой с учетом того, что в настоящее время отношения между США и Китаем обострились и речь идет фактически о торговой войне.

"Китай по общему количеству ядерных запасов, вооружений и ракет, конечно, находится далеко позади и от России, и от Соединенных Штатов. И всегда позиция китайцев была такая: сначала вы сократите, а потом мы будем участвовать", — отметил в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Юрий Рогулёв. Озабоченность такого рода видами вооружения будет высказывать и Европа, добавил он. "Для политиков многих стран это ситуация тревожная, потому что имевшиеся механизмы ограничения и контроля за вооружением распадаются, а ничего взамен не создается", — резюмировал для "Правды.Ру" эксперт.

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