В Ростове-на-Дону вооруженный мужчина пытался прорваться к детям

Полиция Ростова-на-Дону разыскивает вооруженного мужчину, который пытался пройти в областной Дом народного творчества. В этот момент в здании находились десятки детей. Охранникам мужчина представился сотрудником ФСБ, однако его все-таки заставили пропустить сумку через интраскоп.

Охрана обнаружила в сумке мужчины нож и изделие, похожее на самодельный пистолет. Когда охранники спросили "сотрудника ФСБ" о том, зачем ему нож, он развернулся и ушел.