Гуманитарное агентство ООН сообщило во вторник, что племенные столкновения между арабами и неарабами в западной провинции Дарфур Судана привели к перемещению около 40 000 человек, причем тысячи из них пересекли границу с соседним Чадом.
Насилие выросло из стычки в конце декабря между двумя людьми, один из которых, араб, был зарезан насмерть.
В результате столкновений погибли в общей сложности 54 человека и десятки получили ранения, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.
"Тысячи людей пересекли границу Чада, ища убежища в деревнях, расположенных вблизи границы", — сказал Йенс Лаерке, представитель УКГД.
Он сказал, что перемещенные лица в пределах провинции приняли беженцев в школах и правительственных зданиях.
По меньшей мере 3700 человек, в том числе более 2000 женщин и 500 детей в возрасте до пяти лет, пересекли границу между Западным Дарфуром и Чадом, сказал Андрей Махечич, представитель Агентства ООН по делам беженцев.
Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?