Тысячи беженцев спасаются от религиозных столкновений в Дафуре

Гуманитарное агентство ООН сообщило во вторник, что племенные столкновения между арабами и неарабами в западной провинции Дарфур Судана привели к перемещению около 40 000 человек, причем тысячи из них пересекли границу с соседним Чадом.

Насилие выросло из стычки в конце декабря между двумя людьми, один из которых, араб, был зарезан насмерть.

В результате столкновений погибли в общей сложности 54 человека и десятки получили ранения, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Тысячи людей пересекли границу Чада, ища убежища в деревнях, расположенных вблизи границы", — сказал Йенс Лаерке, представитель УКГД.

Он сказал, что перемещенные лица в пределах провинции приняли беженцев в школах и правительственных зданиях.

По меньшей мере 3700 человек, в том числе более 2000 женщин и 500 детей в возрасте до пяти лет, пересекли границу между Западным Дарфуром и Чадом, сказал Андрей Махечич, представитель Агентства ООН по делам беженцев.