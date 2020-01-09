Российские военные в 2020 году получат пистолеты "Удав"

Первая партия новых пистолетных комплексов "Удав" в количестве 50 штук поступит в 2020 году в подразделения российской армии.

Об этом сообщается сегодня на сайте Минобороны.

В оборонном ведомстве поясняют, что "Удав" — 9-миллиметровый самозарядный пистолет, рассчитанный на 18 патронов. Для стрельбы им могут быть использованы любые патроны калибра 9×21 мм.

Опытная эксплуатация "Удава" проводилась с мая 2019 года.

"Пистолет показал надежность и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах: от минус 50 градусов до плюс 70, что делает его пригодным для применения всеми родами войск", — написано в сообщении Минобороны.

Как отмечается, для "Удава" были специально разработаны два новейших вида патронов — "повышенной пробиваемости и дозвуковой".