Госдеп США одобрил продажу Сингапуру F-35B на сумму $ 2,75 млрд

Госдепартамент США одобрил продажу до 12 истребителей F-35B и связанного с ними оборудования Сингапуру по оценочной стоимости $2,75 млрд, сообщило в пятницу агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности.

Теперь сделку должен одобрить Конгресс США.

Азиатский город-государство сообщил, что в прошлом году он планировал купить первоначальные четыре истребителя F-35 от "Lockheed Martin Corp", с возможностью дальнейшей покупки еще восьми, поскольку он, похоже, заменит свой стареющий флот F-16.

Имея самый большой оборонный бюджет в Юго-Восточной Азии, богатый Сингапур является ключевым клиентом для мировых оружейных компаний, поскольку он стремится инвестировать в новые технологии и модернизировать свое оборудование.