Исламские боевики, предположительно, убили 25 солдат в Нигере

Предположительно, исламистские боевики убили 25 солдат и ранили еще шесть человек в результате нападения на армейский пост на западе Нигера вблизи его границы с Мали в четверг, сообщает правительство.

Не сразу стало ясно, кто несет ответственность за нападение на пост в Чинагодраре, примерно в 209 км к северу от столицы Ниамей.

Но это совпадает с кампанией исламистских группировок, связанных с Аль-Каидой и Исламским государством (запрещено в России), чтобы заставить нигерийскую армию отступить от ее западной границы с Мали, где правительственный контроль над сельским центром и севером почти испарился из-за подъема джихадистов.

Нападавшие приблизились к военному посту на мотоциклах и других транспортных средствах и были встречены сопротивлением со стороны армии и ВВС, говорится в заявлении правительства. Шестьдесят три нападавших также были убиты во время рейда.

"Министерство обороны… выражает свои соболезнования пострадавшим и желает скорейшего выздоровления раненым", — говорится в заявлении.

Несмотря на усилия международных сил по их пресечению, за последний год число нападений в Нигере возросло в четыре раза, в результате чего погибло почти 400 человек.