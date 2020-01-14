За информацию об убийце назначена награда в миллион рублей

Полиция Свердловской области обещает выплатить миллион рублей тому, кто предоставит информацию, которая поможет задержать человека, убившего 20 октября 2018 года женщину с ребенком в Нижнем Тагиле.

"В квартире на Ленинградском проспекте, 87 города Нижний Тагил были обнаружены тела 36-летней женщины и ее 12-летней дочери. По имеющимся у правоохранительных органов данным, убийца забрал из квартиры ноутбук и планшет", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МВД по Свердловской области.

Полицейские подозревают, что к преступлению может быть причастен мужчина славянской внешности, возрастом 30-35 лет, среднего телосложения.

"Лицо вытянутое, овальное, рост около 170 см. На момент совершения преступления был одет в куртку темного цвета и белую вязаную шапку. Особая примета — татуировка на руке в форме восходящего солнца".

Валерий Горелых, начальник пресс-службы Свердловского ГУ МВД: