Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

За информацию об убийце назначена награда в миллион рублей

Силовые структуры

Полиция Свердловской области обещает выплатить миллион рублей тому, кто предоставит информацию, которая поможет задержать человека, убившего 20 октября 2018 года женщину с ребенком в Нижнем Тагиле.

"В квартире на Ленинградском проспекте, 87 города Нижний Тагил были обнаружены тела 36-летней женщины и ее 12-летней дочери. По имеющимся у правоохранительных органов данным, убийца забрал из квартиры ноутбук и планшет", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МВД по Свердловской области.

Полицейские подозревают, что к преступлению может быть причастен мужчина славянской внешности, возрастом 30-35 лет, среднего телосложения.

"Лицо вытянутое, овальное, рост около 170 см. На момент совершения преступления был одет в куртку темного цвета и белую вязаную шапку. Особая примета — татуировка на руке в форме восходящего солнца".

Валерий Горелых, начальник пресс-службы Свердловского ГУ МВД:

"Тому, кто предоставит информацию, которая поможет задержать вора и душегуба, гарантируется конфиденциальность и вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Круглосуточный телефон: 8(343) 358-71-61".

Темы убийство нижний тагил вознаграждение свердловская область
Актуальная аналитика
Формула небес
Интеграторы и координаторы пространства - Гороскоп дня
Мать и дитя
Шесть советов по уходу за зубами вашего ребенка
Спецпроект
Синий лук восстанавливает печень
Новости Все >
Армения отказалась от авиасообщения с Крымом
За информацию об убийце назначена награда в миллион рублей
В ночь крушения Боинга в небе над Тегераном был еще самолет
Организаторов "Столото" подозревают в мошенничестве
Джонсон и Варадкар отмечают в Белфасте восстановление парламента
Депутаты приравняют детей-сирот к детям, находящимся в трудной ситуации
ООН призывает к прозрачному расследованию крушения самолета Украины
Убийство Сулеймани - часть кампании Трампа по давлению на Иран
В МИД РФ оценили отказ Польши отмечать День освобождения от нацистов
В небе над Тегераном был второй самолет при крушении борта Украины
Последние материалы
Армения отказалась от авиасообщения с Крымом
За информацию об убийце назначена награда в миллион рублей
В ночь крушения Боинга в небе над Тегераном был еще самолет
Организаторов "Столото" подозревают в мошенничестве
Интеграторы и координаторы пространства - Гороскоп дня
Шесть советов по уходу за зубами вашего ребенка
Джонсон и Варадкар отмечают в Белфасте восстановление парламента
Депутаты приравняют детей-сирот к детям, находящимся в трудной ситуации
ООН призывает к прозрачному расследованию крушения самолета Украины
Синий лук восстанавливает печень
Популярное
Мир. Новости мира
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung спрогнозировало развитие событий на политической арене России до 2027 года.

В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Наука и техника
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Общество
Лена Миро раскрыла виновных в скандале с моделью Пунтус
Общество
Нагиев: У Шамсутдинова есть шанс оказаться на свободе. И не один
Соломон Соловьев Интеграторы и координаторы пространства - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Струсили: почему иранская ПВО убила своих граждан в украинском "Боинге" Любовь Степушова Игорь Буккер "Правые" и "левые" партии: почему произошло разделение Игорь Буккер
Комментарии
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Россияне не простят власти пенсионный грабеж
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
В МИД РФ оценили отказ Польши отмечать День освобождения от нацистов
Блеск и нищета российской власти
На Украине захотели отпраздновать "450-летие сожжения Москвы"
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
Украина отстала от России на 10-20 ключевых лет
Китай издавна воровал технологии и выдавал за свои
Струсили: почему иранская ПВО убила своих граждан в украинском "Боинге"
Народ России воспользуется правом на протест
Народ России воспользуется правом на протест
МГУ планирует открыть филиал в Сирии
Синий лук для восстановления печени
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
Мужчина принял таблетку для быков-осеменителей и пожалел
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Мнение: промышленность в России продолжают убивать
Богатые России бедных не замечают
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ