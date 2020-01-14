Захарченко передал покровителям записку с просьбой "вытащить его"

Следователи обнаружили на ноутбуке гражданской жены экс-полковника Дмитрия Захарченко Марины Семыниной фотографию записки, авторство которой приписывают Захарченко. Следствие считает, что эта записка была передана покровителям экс-полковника его гражданской женой.

По одной из версий, именно эти люди платили Захарченко деньги за реализацию незаконных схем. Захарченко просит своих покровителей "помочь выбраться из тюрьмы", а также "помочь Марине и Уле". Более того, заключенный написал, что не выдает никакой важной информации следствию.