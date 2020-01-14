Ближневосточные СМИ сообщили о новой атаке на базу США в Ираке

Вечером вторника, 14 января, американская военная база Эт-Таджи, расположенная в 30 км от столицы Ирака Багдада, подверглась мощной ракетной атаке.

Об этом сообщает иракский ТК Al Hadath.

По данным тележурналистов, на базе сосредоточены большие силы американской армии — несколько сотен военных.

Позже аналогичные сообщения появились в лентах новостей Mirror и региональных СМИ. В них говорится о том, что "лагерь попал под сильный обстрел реактивной артиллерии".

То, что атака действительно была, подтвердил полковник Майлс Кэггинс, представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", проводимой в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

"Военнослужащие международной антитеррористической коалиции в результате небольшого ракетного удара по базе Эт-Таджи не пострадали", — написал полковник в Twitter.

Ответственность за эту атаку пока на себя никто не взял.

Напомним, что это уже второе нападение на базы США, расположенные в Ираке. Первое было совершено 8 января Ираном в ответ на убийство генерала Сулеймани.

Тогда другой иранский генерал Амир-Али Хаджизаде заявил, что удары по американским базам будут продолжаться до тех пор, пока США "не уберутся" с территории Ближнего Востока.