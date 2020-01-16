СК прекратил преследование сына хоккеиста по делу об убийстве

Уголовное преследование сына Максима Соколова, экс- вратаря сборной России по хоккею, прекращено.

Об этом сегодня сообщает Следственный комитет по Ленобласти.

Напомним, что парень подозревался в убийстве матери. Женщина в июле 2019 года была убита 33 ударами ножа в собственном доме. Рядом с телом матери оперативники тогда обнаружили раненного старшего сына хоккеиста, которого врачи успели спасти. На тот момент парню было 18 лет.

Сейчас, по окончании расследования, удалось собрать доказательную базу того, что настоящим убийцей матери был старший сын, который страдает психическим расстройством.

Как говорят следователи,

"не осознавая своих действий, молодой человек нанес многочисленные ножевые ранения сначала матери, затем младшему брату, который оказал сопротивление и только поэтому выжил, а после — себе".

Учитывая диагноз, подтвержденный судебной психиатрической экспертизой, уголовное дело в отношении Соколова - среднего прекращено. Он будет направлен на принудительное лечение.