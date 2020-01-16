Пентагон: США не собираются покидать Ирак

США не собираются выводить войска из Ирака. Они пытаются договориться с Ираком по поводу присутствия своих войск на его территории.

США хотят быть "другом и партнером" Ирана

"Цель США заключается в том, чтобы оставаться в регионе", — подчеркнул Джонатан Хоффман, официальный представитель Минобороны США.

По словам американского военного чиновника, об ударе Ирана США стало известно благодаря системе раннего обнаружения, благодаря чему удалось избежать гибели людей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны.