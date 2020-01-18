В Росгвардию поступила первая партия незаметных городских машин связи, которые оснащены квадрокоптерами. Разработкой автомобилей занимался Рязанский радиозавод. В качестве колесной базы был выбран Ford Transit.
Автомобиль имеет усиленную мощность электрогенератора, большое количество пространства, а также способен перевозить грузы до 3,5 тонн.
Какие ошибки в организации "Столото" привели к скандалу с миллиардным выигрышем, умышленно ли они были сделаны, и стоит ли играть в лотереи с государством.