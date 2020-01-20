Сербия купила у России батарею комплексов ПВО "Панцирь-С1"

Контракт на поставку одной батареи комплексов ПВО "Панцирь-С1" был заключен между Россией и Сербией в 2019 году. Об этом РИА "Новости" сообщил источник в сфере военно-технического сотрудничества, который подчеркнул, что реализация комплексов уже началась, окончание поставок ожидается в 2020 году.

В октябре 2019 года президент Сербии Александр Вучич уже заявлял о планах приобрести "Панцирь-С1", однако тогда шла речь всего об одном комплексе. В одной батарее насчитывается шесть комплексов ПВО "Панцирь-С1".