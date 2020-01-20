Эксперт: США хотят взять под контроль нефтяные месторождения в Сирии

Военные США хотят получить контроль над прибыльными нефтяными месторождениями в Сирии с помощью курдских формирований. Это не устраивает правительства Сирии и РФ, что приводит к военным конфликтам.

Ранее стало известно, что военные США не пустили к месторождению нефти Румелайн российских военных. Они аргументировали свою позицию тем, что это месторождение принадлежит курдам.

"С курдами американцы поддерживают союзнические отношения", — сообщил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

РФ может подготовить специальные сирийские формирования, которые вытеснят американские войска

Также он подчеркнул, что такого рода столкновения уже происходили, когда российские военные пыталось проникнуть в Заевфратье, чтобы установить контроль над одним из нефтяных месторождений на этой территории. Американцы встретили россиян огнем, большие потери понесли обе стороны.

Он считает, что для того, чтобы оказать противодействие военным США и защитить личный состав, РФ может подготовить специальные сирийские формирования, которые вытеснят американские войска.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что США незаконно добывают нефть в Сирии.