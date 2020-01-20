Военные США хотят получить контроль над прибыльными нефтяными месторождениями в Сирии с помощью курдских формирований. Это не устраивает правительства Сирии и РФ, что приводит к военным конфликтам.
Ранее стало известно, что военные США не пустили к месторождению нефти Румелайн российских военных. Они аргументировали свою позицию тем, что это месторождение принадлежит курдам.
"С курдами американцы поддерживают союзнические отношения", — сообщил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
Также он подчеркнул, что такого рода столкновения уже происходили, когда российские военные пыталось проникнуть в Заевфратье, чтобы установить контроль над одним из нефтяных месторождений на этой территории. Американцы встретили россиян огнем, большие потери понесли обе стороны.
Он считает, что для того, чтобы оказать противодействие военным США и защитить личный состав, РФ может подготовить специальные сирийские формирования, которые вытеснят американские войска.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что США незаконно добывают нефть в Сирии.
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