Минобороны РФ подтвердило контрабанду нефти из Сирии в США

Министерство обороны России опубликовало ряд снимков космической разведки, которые подтверждают незаконную добычу нефти США в Сирии. В ведомстве подчеркивают, что сирийская нефть всегда находилась под защитой американских военнослужащих. После незаконной добычи, нефть переправляли на переработку.

Более 90 машин (из них 23 бензовоза) были идентифицированы на снимке нефтесборного пункта Даман от 23 августа, который находится в 42 километрах восточнее провинции Дейр-эз-Зор. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других нефтесборных пунктах.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер утверждал, что американские военные планируют укрепить свои позиции в районе провинции Дейр-эз-Зор, чтобы "предотвратить доступ террористов к нефтяным месторождениям".