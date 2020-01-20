В Кремле заявили, что Юрий Чайка уйдет с должности генерального прокурора России. Его место займет заместитель главы Следственного комитета Игорь Краснов. Такое решение принял Владимир Путин.
Сообщается, что уход Чайки связан с переходом на новое место работы. Какую конкретно должность займет бывший генпрокурор пока неизвестно.
Напомним, что кандидат на должность генпрокурора Игорь Краснов расследовал одни из самых резонансных дел в России за последние 15 лет:
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