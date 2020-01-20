Кремль: Юрий Чайка уходит с должности генпрокурора

В Кремле заявили, что Юрий Чайка уйдет с должности генерального прокурора России. Его место займет заместитель главы Следственного комитета Игорь Краснов. Такое решение принял Владимир Путин.

Сообщается, что уход Чайки связан с переходом на новое место работы. Какую конкретно должность займет бывший генпрокурор пока неизвестно.

Напомним, что кандидат на должность генпрокурора Игорь Краснов расследовал одни из самых резонансных дел в России за последние 15 лет:

покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году;

деятельность группировки "БОРН";

убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой;

убийство судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова;

возглавлял следственную группу по делу об убийстве Бориса Немцова.

Кандидатуру Краснова Совфед рассмотрит в среду, 22 января