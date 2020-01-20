Лукашенко сменил глав Минобороны и Генштаба вооруженных сил Белоруссии

Так, пост министра обороны занял командующий войсками Западного оперативного командования генерал-майор Виктор Хренин, начальником Генштаба назначен первый заместитель начальника генерал-майор Александр Вольфович.

По словам белорусского лидера, ранее он решил назначить бывшего министра обороны Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности, поэтому решил не откладывать и назначение главы Минобороны.

"Мы люди военные, время непростое", подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко сообщил, что выбор кандидатур продолжался несколько месяцев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Лукашенко не пойдет на условия РФ по углублению интеграции.