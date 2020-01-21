Алексей "Грин", заместитель командира полка Сил правопорядка Новороссии ВВ МВД ДНР был убит 20 января, поздно вечером.
Об этом сообщил портал "Новороссия" со ссылкой на своих военкоров Юрия Котенка и Марину Харькову.
Информацию подтвердили в пресс-службе ВС ДНР.
"Алексей "Грин" застрелен сегодня в Донецке. Он был настоящим русским офицером и боевым командиром. Он сохранил не одну сотню бойцов", — сказал Даниил Безсонов, руководитель пресс-службы ВС.
Подробностей гибели "Грина" пока нет.
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