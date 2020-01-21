Замкомполка МВД ДНР застрелен в Донецке

Алексей "Грин", заместитель командира полка Сил правопорядка Новороссии ВВ МВД ДНР был убит 20 января, поздно вечером.

Об этом сообщил портал "Новороссия" со ссылкой на своих военкоров Юрия Котенка и Марину Харькову.

Информацию подтвердили в пресс-службе ВС ДНР.

"Алексей "Грин" застрелен сегодня в Донецке. Он был настоящим русским офицером и боевым командиром. Он сохранил не одну сотню бойцов", — сказал Даниил Безсонов, руководитель пресс-службы ВС.

Подробностей гибели "Грина" пока нет.