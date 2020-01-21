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Замкомполка МВД ДНР застрелен в Донецке

Силовые структуры

Алексей "Грин", заместитель командира полка Сил правопорядка Новороссии ВВ МВД ДНР был убит 20 января, поздно вечером.

Об этом сообщил портал "Новороссия" со ссылкой на своих военкоров Юрия Котенка и Марину Харькову.

Информацию подтвердили в пресс-службе ВС ДНР.

"Алексей "Грин" застрелен сегодня в Донецке. Он был настоящим русским офицером и боевым командиром. Он сохранил не одну сотню бойцов", — сказал Даниил Безсонов, руководитель пресс-службы ВС.

Подробностей гибели "Грина" пока нет.

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