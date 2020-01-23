Американские системы ПРО "Patriot" бессильны против советских ракет

Американские системы ПРО "Patriot", которые должны защищать небо Саудовской Аравии, абсолютно бесполезны, если в дело вступают крылатые ракеты, произведенные в СССР.

С таким неожиданным для НАТОвских военных заявлением выступил в Брюсселе на заседании Комитета по международным отношениям в Европарламенте Адель Аль-Джубейр, глава МИД Саудовской Аравии.

"Группа хуситов, поддерживаемая Ираном, выпустила 300 ракет и 100 беспилотных самолетов в направлении территории нашей страны. Так вот, мы знаем, что большинство из них — модернизированные варианты советских ракет. Например, Х-55. А знаем это точно потому, что системы "Patriot" продемонстрировали полнейшую бесполезность",

— цитирует сегодня слова Аль-Джубейра издание "Debrifier".