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Источник Правда.Ру

National Interest заявил об убойности даже старых российских ракет

Силовые структуры » Министерство обороны

Российские сверхзвуковые ракеты "Оникс" несут угрозу для кораблей противника, даже несмотря на то, что они гораздо медленнее, чем суперсовременные гиперзвуковые модели. Об этом пишут аналитики американского издания The National Interest.

В статье, опубликованной 20 января, говорится о "наиболее интересных характеристиках" оружия, в числе которых — система наведения, которая, как предполагают американские специалисты, может использоваться совместно с другими ракетами. Кроме того, "начинка" "Оникса" позволяет классифицировать цели, распределяя их по степени важности, а затем выбирать оптимальный вариант атаки.

Трио Onyx, БРК "Бастион" и корветов класса Быкова для организации морских засад

Ранее The National Interest писал о планах России организовать систему защиты своих берегов с помощью "морских засад". По мнению авторов публикации, такие ловушки для неосторожных кораблей противника могут состоять из корветов класса Быкова, мобильных установок береговой обороны БРК "Бастион", оснащенных сверхзвуковыми ракетами "Оникс".

"Идея состоит в том, что батареи "Оникса" с выключенными радарами могут незаметно переместиться на новую огневую позицию и начать внезапную ракетную атаку, ориентируясь на данные, полученные от корветов", — пишет издание.

В сентябре 2019 года "Правда.Ру" сообщила о первом пуске крылатой ракеты "Оникс" из комплекса "Бастион".

Темы оникс бастион national interest оружие россии корвет класса быкова
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