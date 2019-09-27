Комплекс «Бастион» впервые выполнил пуск крылатой ракеты "Оникс"

Впервые в истории расчет берегового комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота выполнил пуск крылатой ракеты "Оникс" с территории Чукотского автономного округа. Полёт крылатой ракеты прошел в штатном режиме. В установленное время она успешно поразила судно-мишень на дистанции более 200 километров.



"Бастион" впервые запустил "Оникс"

Пуск крылатой ракеты "Оникс" по морской цели в акватории Чукотского моря проведен в соответствие с планом боевой подготовки ракетного соединения Войск и сил на Северо-востоке России.

Техника и личный состав подразделения были доставлены к месту проведения учения большим десантным кораблем Тихоокеанского флота. Пусковые установки и машины обеспечения совершили многокилометровый марш в глубь полуострова и после развёртывания выполнили ракетный пуск с необорудованной позиции.

Безопасное выполнение ракетной стрельбы обеспечивали около 10 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота, а также самолёты морской авиации.

Фото: Pravda.Ru

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