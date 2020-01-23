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ЦРУ рассекретило доклад об "агенте Гитлера" Степане Бандере

Силовые структуры

В открытом доступе Центральным разведывательным управлением США опубликован ряд архивных документов о Второй мировой войне, ранее хранившихся под грифом "совершенно секретно".

Среди них есть доклад американской разведки о событиях на Украине. В документе, датированном 1951 годом, речь идет о лидере ОУН*-УПА* (запрещенная в РФ организация), который называется в нем "агентом Гитлера".

Что же можно узнать о нынешнем кумире некоторой части современного украинского общества из рассекреченного — как указано в комментарии ЦРУ, согласно "Закону о разоблачении нацистских военных преступников" — доклада "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году".

"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина".

Далее, как следует из доклада американских разведчиков, на территории Украины проходили "зачистки":

за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено

  • 5 тысяч украинцев,
  • 15 тысяч евреев
  • несколько тысяч поляков.

За время, когда территория страны находилась в немецкой оккупации, членами Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии*, которыми руководил Бандера "зверски убиты тысячи украинцев, не согласившихся сотрудничать с нацистами", организована Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году.

А после окончания оккупации "бандеровцы принимали активное участие в боях против СССР".

 

*Запрещенная в России экстремистская организация.

 

Темы цру гитлер степан бандера архивные документы
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