В Минобороны сообщили о планах по усилению обороны Москвы

Вся система противоракетной обороны (ПРО) Москвы в ближайшем будущем будет модернизирована. Об этом сообщили в военном ведомстве, отметив, что используемое вооружение не будет сниматься с боевого дежурства.

Специалистам предстоит перевести все комплексы, задействованные в ПРО столицы, на современную элементную базу. Все системы будут дополнены современными специализированными электронно-вычислительными средствами с повышенной производительностью. В Минобороны отметили также, что в настоящее время конструкторы значительно продвинулись в работах по созданию новейших противоракет.

Ранее «Правда.ру» писала о том, что сегодня противоракетная оборона Москвы способна отразить любые атаки, в том числе - нейтрализовать баллистические ракеты противника. Противоракеты в системе ПРО столицы уникальны - их скорость превышает три километра в секунду, то есть даже выше, чем у автомата Калашникова.