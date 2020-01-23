Система ПРО Москвы способна уничтожить цель меньше чем за минуту

Система противоракетной обороны (ПРО) Москвы надежно охраняет столицу от возможного нападения противника. Защитный "купол" установили 24 года назад, но и сегодня он не устаревает.

"Это обусловлено тем, что конструкторские решения вооружения намного опередили время", - отметил командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук в интервью газете "Красная звезда".

Оборона столицы возложена на соединение противоракетной обороны, входящее в состав 1-й армии ПВО-ПРО ВКС РФ, которое было сформировано 58 лет назад, 22 января 1962 года.

В системе ПРО Москвы несколько составляющих:

командно-вычислительный пункт;

радиолокационная станция "Дон-2Н";

система передачи данных и связи;

стартовые шахтные установки противоракет.

Высокие скорости и широкий охват целей

Грабчук рассказал, что установка РЛС "Дон-2Н" имеет дальность "видения" в несколько тысяч километров. Система способна в автоматическом режиме находить, а затем вести сразу несколько сотен целей, в том числе и баллистических. Одновременно "Дон-2Н" может подготовить противоракеты для удара по объектам противника, несущим угрозу.

Противоракеты ближнего перехвата в системе ПРО Москвы уникальны, по словам Грабчука. Главное их преимущество — скорость, которая превышает три километра в секунду. Командир подразделения подчеркнул, что в мире нет аналогов этому вооружению. Безопасность Москвы обеспечивает и такая система, как А-135. Она позволяет отразить удар ракет межконтинентальной и средней дальности.

"Что касается существующих и перспективных баллистических ракет "третьих стран", то их перехват сложности для нашей системы ПРО не представляет", — констатировал генерал-майор.

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