Японского журналиста задержали в России из-за сбора секретных данных

В России задержали японского журналиста, который собирал секретные данные. Японским дипломатам была вручена нота протеста. Об инциденте сообщили в российском МИД.

"25 декабря 2019 года при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке сотрудниками российских правоохранительных органов во Владивостоке задержан подданный Японии", - сказано в сообщении ведомства.

Примечательно, что гражданину Японии вынесли официально предостережение и дали 72 часа, чтобы покинуть территорию России. На следующий день журналист выехал из РФ.