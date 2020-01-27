Модернизация наоборот: Киев отчитался о "новом" танке Т-72А

На официальной странице Командования сил логистики ВСУ размещены фото танка Т-72А, варианта машины Т-72АМТ, с которой конструкторы познакомили личный состав украинской армии в 2017 году. Сообщается, что на бронетехнике во время капитального ремонта доработаны оптические приборы, стабилизаторы вооружения. Кроме того, модернизация позволила повысить характеристики подвижности. Больше подробностей нет.

"Почти как новые. На Киевском бронетанковом заводе отгружена первая партия отремонтированных танков Т-72", — говорится в сообщении.

Модернизация наоборот

Комментируя эту новость, обозреватель "Российской газеты" Алексей Брусилов констатировал, что новый украинский танк — упрощенный и удешевленный вариант Т-72АМТ, показанный в 2017 году. Сравнив фото двух образцов, журналист пришел к выводу, что на новинке военпрома Украины нет закрытой пулеметной установки, отсутствует и вспомогательная энергоустановка в задней части правой надгусеничной полки. Старый прицел наведения 1К13-49 говорит об отсутствии тепловизора.

Пара дополнений все же есть: на башне видна новая динамическая защита, на лобовой части корпуса можно разглядеть контейнеры от советского "Контакта". Резюмируя анализ модернизации танка, автор статьи констатирует, что разрекламированная машина — это "танк для бедных".