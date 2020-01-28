Пятый МРК "Каракурт" передадут ВМФ РФ через два года

Через два года, в октябре 2022-го, Зеленодольский завод имени Горького передаст Военно-морскому флоту (ВМФ РФ) пятый корабль из серии "Каракурт". Представитель завода в комментарии для РИА "Новости" отметил, что серия 22800 может быть продолжена.

"Принятие решения о продолжении серии и дальнейшем строительстве данных кораблей будет основано на опыте эксплуатации на флотах уже сданных кораблей", — отметил представитель завода.

Курс на опережение

Эксперты считают, что малые ракетные корабли серии 22800 "Каракурт" по техническим и боевым характеристикам опережают все современные аналоги. Главная ударная сила МРК — крылатые ракеты "Калибр-НК". Они могут отправлять наряду с обычными и ядерные боеголовки.

Корабли предназначены для действий в ближней морской зоне, максимальная дальность плавания — 2500 миль. МРК "Каракурт" можно классифицировать как мобильную платформу для ликвидации наземных объектов с помощью крылатых ракет.