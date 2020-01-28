СМИ: российский "Искандер-М" оказался ядерным

Блог bmpd в LiveJournal сообщил о том, что российские комплексы "Искандер-М" могут оснащаться ядерными боеприпасами. Ресурс ссылается на официальное сообщение пресс-службы Восточного военного округа (ВВО). Авторы блога подчеркивают, что это первое официальное признание военных о существовании ядерного варианта "Искандера-М".

"В Бурятии военнослужащие ракетного соединения ВВО отработали вопросы доставки специальных боеприпасов в условный район. Основной задачей таких занятий является, отработка слаженных действий подразделений транспортировки с экипажами транспортно-заряжающих машин комплексов "Искандер-М" по доставке и перегрузке изделий, а также их дальнейшей отправке в заданные районы", — пишет автор блога bmpd.

Всего две ракеты смогут смести целый город

По его мнению, именно формулировка "специальные боеприпасы" означает "ядерные". Если так, говорят эксперты, то эти комплексы могут оказаться еще более мощным оружием, чем представлялось до этого. Даже в случае применения тактических ядерных зарядов всего две ракеты смогут смести целый город, не говоря уже об относительно мелких объектах, таких как военные базы, аэродромы, арсеналы.